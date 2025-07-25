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07:56, 25 июля 2025Силовые структуры

Приговор генерала Попова пересмотрят

Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову, осужденному за хищения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд пересмотрит приговор бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.

Заседание пройдет в 11:30 по московскому времени в открытом режиме. Апелляцию защиты Попова рассмотрят тройка судей, сам осужденный будет участвовать в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи.

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24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его защита хочет оспорить этот приговор. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, также просила отменить приговор.

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