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22:45, 24 июля 2025Силовые структуры

Осужденный генерал Попов выразил надежду на возвращение в зону СВО

Осужденный генерал Попов надеется в ближайшее время снова встать в строй
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за мошенничество на пять лет, выразил надежду на возвращение в зону специальной военной операции (СВО). Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

«Надеюсь в ближайшее время встать в строй и дальше громить врага», — процитировал он слова генерала.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени.

В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал генерала виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к пяти годам лишения свободы.

По решению судьи Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания, права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

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