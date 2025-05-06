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15:23, 6 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат генерала Попова высказался о шансах на отмену приговора

Адвокат Буйновский допустил отмену судом приговора генералу Попову
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский допустил отмену судом приговора подзащитному. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Вера в справедливость у нас еще не угасла. Вера в правосудие — также. Если суд будет руководствоваться конституцией и уголовно-процессуальным законодательством, то его отменят. Если каким-то иными мотивами, то нет», — заявил Буйновский.

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Ранее стало известно, что защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала апелляцию на его приговор. Адвокат осужденного подчеркнул, что он и его подзащитный считают приговор несправедливым и будут добиваться оправдания по делу.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге.

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