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20:54, 30 мая 2024Россия

«Если он виновен, осудите его и верните на фронт». Участники СВО предложили по-своему поступить с генералом Поповым

Бывшие подчиненные экс-командующего 58-й армией предложили вернуть Попова на СВО

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшие подчиненные экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Ивана Попова не верят в то, что он преступник. По их словам, преследование генерал-майора не приносит войскам ничего хорошего. В этой связи бойцы предложили свой вариант наказания для военного — отправить на специальную военную операцию (СВО).

«Конечно, мы не можем утверждать, что он ни копейки не украл. Но скажу так: если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — сказал один из командиров, участник боев под Работино.

Как участники СВО объяснили арест Попова?

21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении металлоконструкций более чем на 130 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет тюремного заключения.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Многие военные положительно высказываются о Попове и называют его одним из самых уважаемых генералов, который делал честные доклады о проблемах в армии. Военные подчеркивают, что он с большим вниманием относился к потребностям бойцов.

Рассуждая о его деле, участники спецоперации допускают, что привычный для зоны боевых действий бартер могли квалифицировать как преступление.

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По словам бойцов, перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины летом 2023 года на херсонском направлении можно было найти «тонны стройматериалов», которые остались после возведения линии укреплений. Они полагают, что Попов мог избавиться от излишков этих конструкций и вместо них достать то, чего не хватало подразделениям.

«Это абсолютно обыденная практика на СВО. Тем более Попов постоянно занимался вопросами снабжения», — заключил участник боев под Работино.

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      Варвара Кошечкина
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