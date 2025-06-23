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13:52, 23 июня 2025Россия

Участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова с позывным Спартак

Участники спецоперации записали видео в защиту генерала Попова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Рядовой Губарев»

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение в защиту генерала Ивана Попова с позывным Спартак. Ролик опубликовал бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в Telegram.

На кадрах группа людей — участники СВО, предприниматели и волонтеры, как они называют себя — потребовали «прекратить произвол» в отношении Попова. Они указали на опыт участия генерала в конфликтах в Чечне и в зоне спецоперации, а также на его заслуги в отражении украинского наступления летом 2023 года. На записи можно заметить и самого Губарева.

Авторы ролика утверждают, что уголовное преследование Попова несправедливо. Приговор генералу «фактически перечеркнул его судьбу», отмечают они. «Наша совесть не позволяет нам остаться в стороне. (...) Мы требуем справедливости», — заявили они.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Отменить вынесенный офицеру приговор попросила администрация Запорожской области — потерпевший по уголовному делу.

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