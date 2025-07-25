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19:30, 25 июля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат генерала Попова отреагировал на решение суда по апелляции на приговор

Адвокат Попова о признании законным приговора: Мы знали, что такое решение будет
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Адвокат бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский рассказал, что решение суда признать законным приговор было ожидаемым. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мы знали, что такое решение и будет», — заявил Буйновский.

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Ранее Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор Попову. По ходатайству прокурора процесс прошел в закрытом режиме, так как в деле присутствуют данные, содержащие тайну, касающуюся государственной обороны.

17 мая 2024 года экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Защита Попова, а также администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, просили отменить приговор.

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