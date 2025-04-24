«Россия будет помнить его как победителя». Как военкоры отреагировали на приговор по резонансному делу генерала Попова

Осужденный генерал Попов отреагировал на приговор трехстишьем о шторме и маяке

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге генерал-майору Ивану Попову — бывшему командующему 58-й армией, которая под его руководством летом 2023 года отразила контрнаступление украинских войск в Запорожской области. Генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также назначили ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его воинского звания, а на СВО его не пускают, несмотря на просьбы офицера. Как защита Попова, а также военкоры и военблогеры отреагировали на приговор по этому резонансному делу — в материале «Ленты.ру».

В Следственном комитете заявили, что Иван Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков (он скончался; уголовное дело в его отношении было прекращено) организовали хищение более 1,7 тысячи тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. Как утверждают в ведомстве, к этому был привлечен также гражданин Сергей Моисеев (тоже осужден по этому делу), который реализовал похищенный металлопрокат, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 100 миллионов рублей.

Для сравнения, в одном из уголовных дел, к которым, по версии следствия, причастен арестованный бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ущерб оценивается в 3,2 миллиарда рублей (в 32 раза больше), а во втором — на сумму в 1,185 миллиарда (почти в 12 раз больше). Какой срок будут запрашивать генералу Иванову — пока неизвестно.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Государственной Думе назвали приговор несправедливым и призвали провести дополнительное расследование

Депутат Государственной Думы и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев назвал приговор Ивану Попову несправедливым и призвал провести дополнительное расследование.

«Лично я не верю в то, что он это [мошенничество и служебный подлог] совершил. Я не верю, что боевой генерал мог что-то там украсть, какие-то металлоконструкции. Считаю, что нужно провести серьезное расследование и разобраться. В свое время главкома Сухопутными войсками Владимира Чиркина тоже осудили и лишили звания, наград. Но потом выяснилось, что все это [обвинения] — ложь», — сказал Соболев.

Военблогер Юрий Подоляка назвал рассмотрение дела Попова «судилищем»

Военный блогер Юрий Подоляка назвал произошедшее «судилищем», которое, как он утверждает, стало «примитивной мелочной местью слабого, на самом деле, человека», имя которого он в посте не назвал. По словам военблогера, «большего количества нарушений, чем было на суде над экс-командующим 58-й армией, в истории российского правосудия еще не было».

Просто для понимания — в деле нет пострадавшей стороны, нет ущерба, нет прямых улик, подавляющее число свидетелей высказывается в пользу обвиняемого, и его признают виновным, сажают в тюрьму и лишают будущего. Все юристы крутят у виска и говорят, что такого быть в правовом государстве не может, но теперь это факт. Только потому, что заказчик этого позора может это обеспечить. К сожалению, такое у нас возможно. И россияне теперь в этом убедились Юрий Подоляка военный блогер

Он выразил уверенность, что Иван Попов будет добиваться справедливости вплоть до Верховного суда, которому, по его словам, «предстоит теперь узаконить это... беззаконие».

«Но я спешу расстроить заказчика (хотя он и сам уже это понимает). Он не добился и уже никогда не добьется главного. Ивана Ивановича Попова Россия будет помнить как победителя, который отразил самый мощный удар ВСУ в этой войне. И он всегда будет для России героем. А теперь после этого приговора он его еще сделал и мучеником. Это все чего он на данном этапе добился», — констатировал Подоляка.

Другие военблогеры либо критиковали приговор, либо сочли «вредным» о нем говорить

Telegram-канал «Два майора» напомнил, что ранее Иван Попов просил отправить его на СВО, однако до вынесения приговора этого делать не стали.

Крайне громкое дело. Надеемся, генерал с боевым опытом будет все же на фронте, пусть и рядовым, а не на зоне. Видимо, у нас «много» генералов с боевым опытом и уважением в войсках, раз можно так на четвертый год ***** [СВО] кадрами разбрасываться «Два майора» Telegram-канал

Примерно так же оценил отказ в отправке Попова на СВО Telegram-канал «Военный осведомитель: «Похоже, что на войне у нас переизбыток хороших командиров — Попова просто некуда девать».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков счел наилучшим решением не давать комментариев по приговору: «Суд состоялся. Судьба тяжелая, но это еще не конец жизни. Комментировать решение законной инстанции и накалять ситуацию считаю вредным».

В свою очередь Telegram-канал Alex Parker Returns провел параллели с отсутствием уголовного преследования лиц, ранее воевавших на украинской стороне.

Глядя на судьбу генерала Попова, трудно не вспомнить террориста Джамбетова, который воевал в ВСУ с позывным Бандера (...). Его звания никто не лишал, и если в ВСУ он был майором, то в РФ ему присвоили звание полковника Alex Parker Returns Telegram-канал

Сам Попов прокомментировал обвинительный приговор кратко

Иван Попов отреагировал на приговор суда коротким стихотворением:

И даже когда шторм

Вздымает толщи воды,

Помни, маяк — это ты Иван Попов бывший командующий 58-й армией

Также он жестами поблагодарил тех, кто пришел его поддержать.

Защита Попова намерена подать апелляцию

Адвокат Ивана Попова Сергей Буйновский заявил, что защита намерена обжаловать приговор и будет добиваться оправдания в апелляционной инстанции. Он отметил, что считает вынесенный приговор незаконным и необоснованным. По мнению защиты, гособвинение так и не предоставило доказательств вины бывшего командующего 58-й армией.

Буйновский уточнил, что наград Попова не лишили — только воинского звания. Также адвокат рассказал, что генерал не будет в ближайшее время направлен в зону проведения специальной военной операции.

Пока никакого СВО не будет, ему отказано Сергей Буйновский адвокат генерал-майора Ивана Попова

Ранее в ходе судебного следствия были допрошены более 90 свидетелей обвинения. При этом, по словам адвоката, никто из них не имеет никакого отношения к делу, а свидетелей защиты, в числе которых высокопоставленные офицеры, так и не допросили. В обвинительном заключении указано, что свидетелей защиты нет, отметил адвокат.