Более 90 свидетелей допросили по делу генерал-майора Попова

Следствие допросило 91 свидетеля обвинения по делу генерал-майора Попова

Следствие допросило 91 свидетеля обвинения по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майор Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

По его словам, никто из допрошенных свидетелей не имеет никакого отношения к делу, а свидетелей защиты, в числе которых высокопоставленные офицеры, так и не допросили. При этом в обвинительном заключении указано, что свидетелей защиты нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Попова, дело для рассмотрения по существу направят в Тамбовский гарнизонный суд.

