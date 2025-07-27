Песков прокомментировал награждение осужденного бывшего генерала Попова орденами

Песков назвал прерогативой региона решение о награждении экс-генерала Попова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное награждение осужденного экс-генерала Ивана Попова орденом за заслуги перед Запорожской областью. Он назвал такое решение прерогативой региона, передает ТАСС.

По его словам, решение о награждении и осужденного должен принимать регион. «Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации», — сказал Песков.

При этом, он отметил, что речь идет о гражданине, который поражен в правах. «Насколько понимаю, юридически никаких препятствий для того, чтобы награждать, нет. Это, еще раз повторяю, прерогатива региональных властей, потому что речь идет о региональной награде», — добавил представитель Кремля.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его защита пытается оспорить приговор. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, также просила отменить приговор. 25 июля стало известно, что Второй Западный окружной военный суд пересмотрит приговор Попова.