Возможное место работы в колонии бывшего российского генерала связали с макаронами

«АиФ»: Экс-генерал Попов может работать на производстве макарон в ИК-6 Коломны

Осужденный на пять лет колонии по делу о мошенничестве и лишенный звания генерала Российской армии бывший командующий 58-й армией Иван Попов может работать на производстве макарон в коломенской исправительной колонии №6 (ИК-6). Об этом сообщаетaif.ru.

По данным издания, на территории колонии, в которую этапировали Попова, расположено несколько предприятий. Среди них производство сельскохозяйственной продукции, швейное производство и другие. Кроме того, там есть автослесарный участок, пекарня и цех по изготовлению макаронных изделий.

По информации «АиФ», Попов может быть задействован на любом из этих предприятий.

Ранее сообщалось, что Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима в Коломне.