На Земле началось рекордно сильное Эль-Ниньо

На Земле начало проявляться рекордно сильное Эль-Ниньо

На Земле начало проявляться природное явление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменение климата. Об этом со ссылкой на данные Бюро метеорологии (BOM) сообщил телеканал ABC News.

Исследователи рассказали, что потепление воды в тропической части Тихого океана уже превысило пороговое значение в плюс 0,8 градуса Цельсия, а индекс южного колебания упал до минус 23,3, что значительно ниже отметки в минус 7, свидетельствующей о начале Эль-Ниньо. Метеорологи утверждают, что тепловой сигнал в экваториальной зоне усиливается с рекордной скоростью — настолько стремительного прогрева не было 83 года. Помимо этого, прогнозная модель BOM ACCESS-S предсказывает пиковое потепление более чем на три градуса Цельсия, что побьет рекорд 124-летней давности — тогда аналогичный показатель составил плюс 2,65 градуса.

В случае если прогнозы окажутся верными, 2026 год станет седьмым годом подряд с активной фазой Эль-Ниньо либо Ла-Нинья. В прошлый раз столь продолжительная серия была зафиксирована в период с 1969 по 1976 год.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что Эль-Ниньо не представляет угрозы для Москвы.

