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15:04, 3 мая 2024Мир

Захарова пригрозила Западу сокрушительным ударом в случае атаки на Крымский мост

Захарова: Россия ответит сокрушительным ударом в случае атаки на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия ответит Западу сокрушительным ударом в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает ТАСС.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — заявила дипломат.

В ходе брифинга Захарова заявила, что ВСУ готовят новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада.

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