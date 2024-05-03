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15:05, 3 мая 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Киев в подготовке новой атаки на Крымский мост

Захарова: Киев готовит новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Киев открыто готовит новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, (…) при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада», — обвинила она украинские власти.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж с изображением различных типов мостов. Изображение с отсутствующим мостом подписано как «Керченские мосты».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не скрывает своих планов атаковать Крымский мост. Россия учитывает намерения Киева в своей работе, а специальные ведомства принимают соответствующие меры, добавил он.

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      Кристина Есикова
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