В Кремле отреагировали на намеки Украины об ударе по Крымскому мосту

Песков о намеках Киева ударить по Крымскому мосту: Киев не скрывать своих планов

Киев не скрывает своих планов атаковать Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж с изображением различных типов мостов. Изображение с отсутствующим мостом подписано как «Керченские мосты».

В Кремле учитывают намерения Киева в своей работе, а специальные ведомства принимают соответствующие меры, добавил Песков.

Ранее на пост украинского постпреда при ООН отреагировали в Крыму. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал публикацию «оскалом террористов».