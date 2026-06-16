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17:08, 16 июня 2026Мир

В Германии назвали единственный вариант завершения конфликта на Украине

Политолог Рар: конфликт на Украине может завершить только встреча Путина и Зеленского
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Немецкий политолог Александр Рар назвал личную встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского единственной возможностью завершить конфликт на Украине. Он заявил об этом НСН.

По словам политолога, от продолжающегося конфликта «все страдают, кроме китайской экономики», поэтому настало время для встречи Путина и Зеленского.

Министры иностранных дел не могут ничего подписать, этот важный акт придется подписывать главам государства и договориться сразу обо всем: мирном договоре, архитектуре европейской безопасности. Именно эти два человека могут начать решать эти вопросы

Александр Рарполитолог

Он также отметил, что посредники в переговорах лишь отстаивают личные интересы. «Американцы с облегчением бы вздохнули. Что касается европейцев, они выдвигают свои условия, они не хотят отпускать Украину. Европа пытается быть адвокатом Украины, просто европейцы никак не могут договориться между собой», — пояснил политолог.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование в присутствии коллег из США и Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение, заявил, что Зеленского не раз приглашали на переговоры в Москву. Как отметил Песков, такой шаг продемонстрировал бы серьезный настрой украинского лидера.

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