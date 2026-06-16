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17:06, 16 июня 2026Наука и техника

ВС России начали применять новую «Герберу»

ВС России начали применять новый дрон-камикадзе «Гербера-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Антонюк / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новый дрон-камикадзе семейства «Гербера» для поражения объектов Киева. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Война история оружие».

В объектив дрона-перехватчика противника попала неизвестная модификация беспилотника, который назвали «Герберой-2». Фюзеляж аппарата похож на элемент базовой модели, а обновленное крыло дополнили вертикальными стабилизаторами. Также можно допустить, что конструкторы изменили форму крыла.

Базовую «Герберу» начали эксплуатировать в 2024 году. Аппарат построен по схеме «бесхвостка» с однокилевым вертикальным оперением. Дальность полета дрона с двигателем внутреннего сгорания оценивают в 300 километров.

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В мае в зоне СВО заметили «Герберу», которая несла FPV-квадрокоптер. Дрон-«матка» позволяет миниатюрному беспилотнику наносить удары по удаленным целям.

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