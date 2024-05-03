Захарова заявила о готовности России разгромить войска НАТО

Захарова: от сил НАТО ничего не останется при участии в конфликте на Украине

От войск НАТО в случае их отправки на Украину ничего не останется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, указавшего на опасность участия военных сил альянса в конфликте.

«Забыл добавить "потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев"», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Таким образом, она прокомментировала слова Кэмерона о праве Киева наносить удары по российской территории британским оружием.