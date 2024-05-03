Захарова: Великобритания впервые признала войну с Россией руками украинцев

Заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары по российской территории британским оружием стали первым признанием Запада в ведении войны против России руками украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля: Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова сравнила Украину с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ). Она также указала, что агентство Reuters удалило статью Кэмерона, где он заявил о возможных ударах по России британским дальнобойным оружием.