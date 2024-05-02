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21:56, 2 мая 2024Мир

Захарова ответила на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Захарова сравнила Украину с «Аль-Каидой» после слов Кэмерона об ударах по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о «праве» Украины наносить удары по территории РФ британским оружием. Дипломат сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет РИА Новости.

Ранее Кэмерон во время визита в Киев рассказал, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

«Пусть готовится к тому, что киевский режим будет наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды"», — подчеркнула Захарова.

Позже стало известно, что Reuters отозвало статью с высказыванием Кэмерона о возможности ударов по территории России британским оружием.

На это Мария Захарова ответила, что резонанс, который вызвало заявление британского политика, «вынудил Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters».

Ранее в Пентагоне обвинили Кэмерона в морализаторстве и поучениях в адрес политиков США. В американском военном ведомстве также резко выразились о визите главы МИД Британии в Штаты ради продвижения нового пакета помощи Украине,

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      Марина Совина
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