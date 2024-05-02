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10:18, 2 мая 2024Мир

В США обвинили главу МИД Британии в морализаторстве и поучениях

Экс-шеф Пентагона Колби обвинил главу МИД Британии Кэмерона в поучениях морали
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший глава Пентагона Элдридж Колби обвинил министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в морализаторстве и поучениях в адрес политиков США. Об этом сообщает издание Politico.

«Кэмерон находит любую возможность, чтобы приезжать и поучать американцев морали после того, как он сам был ответственен за сокращение британских вооруженных сил и политику "объятий панды" с Китаем в начале 2010-х годов. Так что это просто верх наглости, когда такой человек приходит и читает нам лекции», — заявил бывший шеф Пентагона.

Колби также резко выразился о визите главы МИД Британии в США ради продвижения нового пакета помощи Украине, назвав этот шаг «поразительным вмешательством в американскую систему».

По данным издания, Колби является одним из ведущих союзников бывшего президента США Дональда Трампа и претендентом на пост советника по национальной безопасности в случае переизбрания экс-лидера на предстоящих выборах.

Ранее Кэмерон призвал Запад проявить креативность при изъятии российских активов в пользу Украины.

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      Елизавета Мытарева
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