В Британии призвали к креативности при изъятии активов России в пользу Украины

Кэмерон: Западу придется быть креативным при изъятии активов РФ для Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Запад проявить креативность при изъятии российских активов в пользу Украины. Его слова приводит Agence France Press.

Он напомнил, что замороженные активы находятся в Великобритании, Европе и других местах, следует искать возможности направить эти средства для поддержки Киева и обороноспособности республики.

«Я не сомневаюсь, что мы найдем способ, однако нам придется быть креативными, и нам придется быть гибкими», — подчеркнул министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) намерен выделить Украине на военные нужды до трех миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.

