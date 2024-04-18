ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

Фон дер Ляйен: ЕС выделит Украине 3 миллиарда евро доходов от активов России

Европейский союз (ЕС) намерен выделить Украине на военные нужды до трех миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в 2,5–3 миллиарда евро в год на военные нужды», — сказала чиновница, отметив, что соответствующее решение «было принято всеми странами ЕС».

Ранее главы Минфинов и ЦБ стран «Большой семерки» (G7) заявили, что приветствуют выдвинутые Евросоюзом предложения направить доходы от замороженных активов «в пользу Украины».