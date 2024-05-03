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10:33, 3 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на заявление Лондона о праве ВСУ на удары по России

Депутат Госдумы Белик: у России есть силы защититься от британских ракет

Фото: Anna Voitenko / STAFF / Reuters

У России есть силы защититься от британских ракет. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Таким образом депутат отреагировал на слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по российской территории британским оружием. По словам Белика, западные страны давно приняли решение использовать для атак по России дальнобойные ракеты. «Наши вооруженные силы постоянно усиливают систему ПВО, производится больше зенитных ракет и станций РЭБ. Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки», — прокомментировал он позицию Лондона.

Политик также отреагировал на удаление материала с заявлением Кэмерона с сайте информационного агентства Reuters, который спустя несколько часов вновь опубликовали. Белик считает, что глава МИД Великобритании «поторопился, но испугавшись за свой длинный язык, попросил убрать это с ленты новостей и позвонил кураторам в Вашингтоне». Депутат допустил, что после этого Кэмерону «дали разрешение» на публикацию.

Утром 3 мая также стало известно, что Кэмерон приехал с визитом в Киев и рассказал, что поставки Лондоном военной техники для ВСУ будут включать высокоточные бомбы, оборудование для 100 мобильных групп противовоздушной обороны и ракеты.

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      Сергей Истомин
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