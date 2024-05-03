Глава МИД Великобритании приехал в Киев и рассказал о дальнейшей помощи Украине

Глава МИД Великобритании Кэмерон приехал в Киев и заявил о новой помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон приехал с визитом в Киев и рассказал о дальнейшей поддержке, в том числе раскрыл, что войдет в ежегодное финансирование Украины в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов и крупнейший пакет военной помощи. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Дипломат заявил, что безвозмездные поставки Лондоном военной техники будут включать высокоточные бомбы, ракеты противовоздушной обороны (ПВО) и оборудование для 100 мобильных групп ПВО.

Он также объявил о пакете помощи в размере 36 миллионов фунтов стерлингов для энергетической инфраструктуры Украины и инвестиций в будущие инновации для поддержки энергетического перехода и восстановления Украины.

«Мы все должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Украина имеет то, что ей нужно для победы. Великобритания поддерживает Украину многолетним военным финансированием, поставкам оружия и жизненно важной поддержкой для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заверил Кэмерон.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с Reuters, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Агентство сначала отозвало эту статью, однако позже снова опубликовало, оставив цитату о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России в неизменном виде.