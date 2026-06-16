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16:58, 16 июня 2026Экономика

Из-за жары электричество в европейской стране подорожало до максимума

Bloomberg: Электричество во Франции подорожало до максимума с 2023 года из-за жары
Кирилл Луцюк

Фото: Gerard Bottino / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Рекордная жара приведет во Франции к очередному скачку цен на электроэнергию. Об этом сообщило Bloomberg.

В настоящее время тариф на электроэнергию уже подорожал до самого высокого (для этого времени года) уровня с 2023 года. Кроме того, резкое повышение температуры рек угрожает местной атомной энергетике. Дело в том, что в ближайшие выходные дни в Париже и центральных регионах столбик термометра поднимется до 40 градусов. Из-за этого может быть ограничена выработка электроэнергии на атомных электростанциях, реакторы которых охлаждаются рекой Рона. И операторы часто вынуждены сокращать производство, когда температура в реке поднимается слишком высоко. Любое сокращение производства на АЭС может быстро привести к сокращению регионального предложения и росту цен.

Атомная энергетика Франции уже не первый год сталкивается с проблемами из-за рекордной жары. Прогнозы о том, что местные АЭС могут снизить выработку, звучали и весной 2025 года, когда электроэнергия в этой европейской стране сильно подорожала.

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