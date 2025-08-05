Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

Bloomberg: Электричество во Франции подорожало до самого высокого уровня

Из-за жары электроэнергия во Франции подорожала до самого высокого с марта 2025 года уровня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной такого роста цен стали опасения по поводу состояния атомных электростанций, которые могут снизить выработку из-за аномальных температур во Франции на этой неделе.

На юге этой европейской страны на этой неделе воздух прогреется до 38 градусов. Это станет самым высоким показателем с начала июля. Тогда повышение температуры ограничило возможности компании Electricite de France SA по охлаждению некоторых реакторов. На прошлой неделе компания предупредила о дальнейших возможных отключениях электроэнергии в долине Роны, где в четверг температура поднимется до 37 градусов. Впрочем, пока EDF не объявляла о каких-либо конкретных отключениях, связанных с перегревом.

Агентство подчеркивает, что изменение климата приводит к увеличению частоты и интенсивности волн тепла в Европе, континенте, который нагревается быстрее всего в мире. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистемы региона, поскольку резко растет спрос на кондиционирование воздуха.

Информацию о проблемах, с которыми сталкиваются европейские АЭС из-за жары, до этого распространило издание Financial Times. Ряду атомных электростанций пришлось сократить мощности или временно закрыться.