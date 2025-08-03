Европейские АЭС вынуждены сократить мощности из-за аномальной жары

FT: Аномальная жара вынудила европейские АЭС сократить мощности

Атомные электростанции (АЭС) Европы вынуждены сокращать производственные мощности из-за аномальной жары. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Электросистема европейских стран подверглась высокой нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров.

При этом жаркая погода вынудила ряд атомных электростанций сократить мощности или временно закрыться, поскольку охлаждать реакторы в жару сложнее. В частности, временно приостановили свою работу АЭС, расположенные во Франции и Швейцарии.

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