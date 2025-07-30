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17:41, 30 июля 2025Экономика

В одном российском регионе захотели строить меньше жилья из-за нехватки энергии

На Кубани задумались об ограничении строительства жилья из-за дефицита энергии
Полина Луханина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил строить меньше жилья на Кубани из-за недостатка энергомощностей, в частности, ограничить его в некоторых районах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 29 июля на Кубани был установлен новый исторический максимум потребления электроэнергии. При этом жители регулярно остаются без света из-за аварий. Дефицит электричества растет из-за новых микрорайонов, которые появляются в Краснодаре.

Губернатор призвал пересмотреть сложившийся подход к жилому строительству там, где не хватает мощностей на существующие территории, чтобы выстроить надежную и стабильную систему.

В Краснодаре 29 и 30 июля на электроподстанциях произошло девять аварийных отключений по данным Единой дежурно-диспетчерской службы края.

Ранее Краснодар оказался самым привлекательным городом России с точки зрения покупки инвестиционного жилья по рейтингу «Движения.ру».

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