Назван самый привлекательный город для покупки инвестиционного жилья

«Движение.ру»: Краснодар — самый привлекательный город для инвестиционного жилья

Краснодар — самый привлекательный город России с точки зрения покупки инвестиционного жилья, выяснили аналитики центра ИА «Движение.ру». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики отметили, что жилье, приобретенное в период действия базовой программы льготной ипотеки, с 2020 года по 2024 год, часто сразу сдается в аренду, чтобы частично или полностью компенсировать платежи по кредиту. Рейтинг «Движения.ру» включает в себя города, в которых недвижимость приобреталась не для решения задачи улучшения жилищных условий, а либо в инвестиционных целях, либо как квартира «на будущее», например, для детей.

На первом месте топа — Краснодар. В годы действия базовой программы льготной ипотеки рынок недвижимости Краснодара рос: по общим площадям текущего строительства город уступал только Москве и Санкт-Петербургу, а цена квадратного метра в новостройках Краснодарского края выросла рекордно — более чем в два с половиной раза с 2020 года по 2025 год аналитики центра ИА «Движение.ру»

По данным аналитиков, существенная часть сделок с новой недвижимостью в Краснодаре — это покупка квартир жителями других регионов, не проживающих в городе на постоянной основе. Похожая ситуация в Ростове-на-Дону, расположившемся на четвертом месте топа.

На втором и третьем месте рейтинга — Екатеринбург и Новосибирск. Эти города — образовательные центры Урала и Сибири, жилье там часто приобретается детям, которым в будущем предстоит стать студентами. До той поры квартиры сдаются. Часть квартир в новостройках в этих городах изначально приобретается с соответствующей инвестиционной целью. Точно так же можно охарактеризовать и Санкт-Петербург, замыкающий первую пятерку.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал, что ставки аренды во многом зависят от активности на рынке в то или иное время года. Лучшим временем для аренды квартиры аналитики считают ноябрь-декабрь. Как поясняет Жуков, в преддверии новогодних праздников потенциальные арендаторы снижают активность, поэтому цены закономерно опускаются.