Россиянам назвали лучшее время для дешевой аренды жилья

«Яндекс Аренда»: Жилье выгоднее всего брать в аренду в ноябре-декабре

Ставки аренды во многом зависят от активности на рынке в то или иное время года. В какой сезон выгоднее снимать жилье, «Газете.Ru» рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Лучшим временем для аренды квартиры аналитики считают ноябрь-декабрь. Как поясняет Жуков, в преддверии новогодних праздников потенциальные арендаторы снижают активность, поэтому цены закономерно опускаются. В январе-феврале рынок аренды только восстанавливается после «периода новогоднего затишья», поэтому ставки также снижены. Так, в феврале в сравнении с январем число объявлений о съеме квартир в российских городах-миллионниках выросло более чем на 13 процентов.

В Москве ассортимент, по данным компании, за последний месяц расширился на 8 процентов, в Северной столице — на 5 процентов. Рынок аренды заметно активизируется в конце лета и начале осени — из-за высокой конкуренции в эти месяцы бюджетные лоты быстро «вымываются» с рынка.

В данный момент эксперты наблюдают несколько тенденций на рынке долгосрочной аренды. Во-первых, большое число потенциальных покупателей отказываются от прежних планов и предпочитают съемное жилье. Во-вторых, в сегменте появляется все больше квартир, приобретенных под инвестиции в новом фонде. За счет таких вариантов медианная ставка аренды автоматически увеличивается, пояснил Жуков.

Ранее россиян предостерегли от покупки кладовых с целью сохранить накопления. По мнению экспертов, такое вложение может обернуться пустой тратой денег. Как отмечается, популярность на такой вид недвижимости угасает с появлением новых планировочных решений и многофункциональной мебели.