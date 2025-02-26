Россиянам назвали опасную для вложений недвижимость

Риелтор Шмелев: Покупка кладовых может обернуться пустой тратой денег

Покупка кладовых, чтобы сохранить сбережения, может оказаться пустой тратой денег. Опасную недвижимость для вложения средств назвал россиянам риелтор Владимир Шмелев, пишет aif.ru.

Эксперт отметил, что раньше кладовые пользовались популярностью у инвесторов из-за невысокой стоимости — в крупных городах их можно купить дешевле миллиона рублей. Однако сейчас тренд угасает — в новостройках появилось больше квартир с удобными планировками и продуманными местами для хранения. Кроме того, на рынке есть широкий выбор многофункциональной мебели, подчеркнул специалист.

По словам Шмелева, вложения в кладовые в России окупятся в среднем за 14-16 лет. При этом в некоторых случаях такие помещения могут приносить прибыль владельцам — доходность от сдачи в аренду достигает 10 процентов годовых. В крупных городах сдать кладовку можно за 5-10 тысяч рублей в месяц, однако получится это сделать только в жилых комплексах с квартирами без балконов и других мест для хранения.

Более перспективными для вложения средств риелтор назвал машиноместа. При правильно выбранном объекте их несложно сдать в аренду, а доходность будет достигать 15 процентов годовых.

Ранее стало известно, что кладовые в новостройках Москвы подорожали в среднем на 20,9 процента за год, до 1,12 миллиона рублей. При этом предложение этого типа недвижимости в старых границах столицы сократилось на 1,3 процента — сейчас на первичном рынке продают 9043 лотов.