ВС РФ установили контроль над Брусовкой в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Брусовкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ в субботу, 28 марта.

По сообщению оборонного ведомства, в установлении контроля над указанным населенным пунктом принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

В том числе уточняется, что поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад противника и бригады теробороны было нанесено в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск и других на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.