12:28, 27 марта 2026Россия

Минобороны назвало цели групповых ударов по Украине

Минобороны: За неделю ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. О целях российских войск журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате поражение получили предприятия ВПК Украины, объекты топливной, аэродромной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА.

Помимо того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.

