07:31, 27 марта 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на промышленность России

МО России: В ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ночь с 26 на 27 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием после массированной атаки на промышленность Ленинградской и Вологодской областей выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в Минобороны, кроме указанных регионов атаке подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская, Курская и Псковская области, а также Крым и Московский регион. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Как сообщалось ранее, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о «прилетах» на территории промзоны Череповца. А в Ленинградской области под удар попали два морских порта.

Также система ПВО сработала в Севастополе.

