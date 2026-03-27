МО России: В ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА

В ночь с 26 на 27 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием после массированной атаки на промышленность Ленинградской и Вологодской областей выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в Минобороны, кроме указанных регионов атаке подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская, Курская и Псковская области, а также Крым и Московский регион. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Как сообщалось ранее, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о «прилетах» на территории промзоны Череповца. А в Ленинградской области под удар попали два морских порта.

Также система ПВО сработала в Севастополе.