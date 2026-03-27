БПЛА атаковали промзону в Череповце

Губернатор Филимонов: В Вологодской области БПЛА атаковали череповецкую промзону

Система противовоздушной обороны задействована в Вологодской области, там происходит отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«Дорогие земляки, идет атака БПЛА на череповецкую промышленную зону. Действует ПВО», — написал Филимонов. Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотников уже работают экстренные службы, и попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе атаковали два порта в Ленинградской области. Речь про порты Усть-Луга и Приморск. На кадрах запечатлели яркие оранжевые вспышки в небе.