13:42, 28 марта 2026Мир

Иран объявил о мощном ударе по убежищам ВС США в Дубае

IRIB: КСИР нанес удар по убежищам в Дубае с 500 солдатами ВС США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о мощном ударе по убежищам Вооруженных сил (ВС) США в Дубае. Об этом со ссылкой на представителя командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари сообщает гостелерадио компания IRIB.

«[Под удар попали] два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 [солдат ВС США], во втором — более 100. Им был нанесен очень сильный урон», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары по убежищам наносились с помощью беспилотников.

Ранее США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

