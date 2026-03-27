19:22, 27 марта 2026Мир

США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. Об этом сообщает Организация по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ), сообщает IRNA.

«Завод по производству желтого кека [концентрат урановой руды]в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов.

Ранее Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли удары по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в Хондабе в Иране. Отмечается, что атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    «Жаль быть такой глупой в 50 лет». Медведев напомнил Каллас об истории Эстонии после ее слов о принадлежности Донбасса

    В России отреагировали на заявление о расколе НАТО

    Ближневосточная страна подписала меморандум с Украиной

    В Европе решили не ждать снижения цен на нефть и газ

    США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране

    В Москве спасли съевшего наполнитель для кошачьего туалета бигля

    Спутника найденной в братской могиле в Таиланде россиянки арестовали

    Появились новые подробности о поиске пропавших на Волге подростков

    США и Израиль атаковали ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в Иране

    Мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью

    Все новости
