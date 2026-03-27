США и Израиль атаковали ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в Иране

Соединенные Штаты Америки (США) и Израиль нанесли удары по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в Хондабе в Иране. Об этом сообщает Fars в своем Telegram-канале.

«Тяжеловодный комплекс "Хондаб" был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран уничтожил ряд самолетов-заправщиков на авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии, где размещены военные США. В КСИР отметили, что данные самолеты поддерживают террористическую американскую армию на базе в Эль-Хардже.

До этого Иран атаковал крупнейший транспортный центр Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве. Отмечается, что нападение было совершено с помощью дронов армии Исламской Республики Иран (ИРИ).