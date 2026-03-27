Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

Иран ударил по крупнейшему транспортному центру ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Иран нанес дроновый удар по крупнейшему транспортному центру Армии оборона Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве. Об этом cо ссылкой на канцелярию иранской армии сообщает агентство ANA.

«База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (Израиль — прим. «Ленты.ру») в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран», — говорится в публикации.

Ранее Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. Соответствующее видео опубликовал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).