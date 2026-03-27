Иран запустил ракеты с «гробами»

Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. На соответствующее видео, распространенное Корпусом стражей исламской революции, обратила внимание «Российская газета».

В ролике можно заметить две наклейки на ракете. На одной из них имеется надпись «Вход в Иран» с изображением трех вооруженных солдат. На другой нанесена надпись «Выход из Ирана» и изображены двое раненых солдат, которые несут в гробу под американским флагом третьего сослуживца. Затем на видео демонстрируется массовый запуск ракет и беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в небе над Ираном заметили беспилотник, маскирующийся под птицу.

В том же месяце портал TWZ допустил, что удар FPV-дрона проиранских сил по вертолету HH-60M и радару AN/MPQ-64 на американской базе Кэмп-Виктори недалеко от международного аэропорта Багдада в Ираке — предвестник будущих военных угроз.