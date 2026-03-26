В небе над Ираном заметили беспилотную «птицу»

В небе над Ираном заметили беспилотник, маскирующийся под птицу

В небе над Ирана заметили беспилотник, маскирующийся под птицу. Видео с необычным дрон заметил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Беспилотник с маскировкой под птицу (имитационная раскраска) в небе Ирана», — говорится в публикации.

В июле «Российская газета» рассказала, что Вооруженные силы России начали применять замаскированные под птиц дроны в зоне проведения специальной военной операции.

В ноябре 2023-го Росгвардия сообщила о перехвате замаскированного под птицу беспилотника Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики (ДНР).