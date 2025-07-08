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11:27, 8 июля 2025Наука и техника

На Украине пожаловались на российские «дроны-птицы»

На Украине пожаловались на замаскированные под птиц дроны ВС России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России начали применять замаскированные под птиц дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На применение «дронов-птиц» пожаловались в украинских Telegram-каналах, передает «Российская газета».

На опубликованном снимке показан беспилотник самолетного типа с двумя электродвигателями, расположенными на крыле, напоминающем крыло птицы. Носовую и хвостовую части также стилизовали под птицу. Отмечается, что аппарат упал на территорию, контролируемую Киевом.

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Беспилотник окрасили в черный цвет, поэтому в объективе FPV-перехватчика его можно принять за настоящую птицу. Отличить такой дрон от живого существа особенно сложно утром или вечером, когда аппарат сливается с общим фоном. Не исключено, что вращающиеся винты и неестественный полет могут выдать в «птице» беспилотник. При этом спорный облик отнимет у оператора перехватчика больше драгоценных секунд, необходимых для принятия решения.

В июне появился ролик, демонстрирующий работу системы обороны российского дрона «Альбатрос-М5». Аппарат автоматически увернулся от нескольких атак FPV-дрона.

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