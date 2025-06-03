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20:05, 3 июня 2025Наука и техника

Российский «Альбатрос» увернулся от десяти атак FPV-перехватчика

Российский дрон «Альбатрос-М5» увернулся от десяти атак FPV-перехватчика
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Разведывательный дрон «Альбатрос-М5» Вооруженных сил России увернулся от десяти атак FPV-перехватчика противника в зоне спецоперации. На кадры, снятые украинским квадрокоптером, обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На ролике видна попытка перехвата российского аппарата. «Альбатрос» автоматически увернулся от нескольких атак, а позже выпустил парашют и начал спуск. Аппарат оказался не менее сложной целью, поэтому FPV-дрон не смог перехватить российский беспилотник.

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В мае концерн «Калашников» рассказал, что разведывательный дрон СКАТ 350М выдержал несколько попыток перехвата благодаря системе автоматического уклонения.

В марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Аппараты оснастили камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения во время попытки перехвата.

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