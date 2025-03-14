Российские дроны научились уходить от перехватчиков

Дроны ZALA научились маневрировать при атаке FPV-перехватчика

Разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Производитель обратил внимание на рассказ оператора дрона ZALA Z-16. Его аппарат увернулся от атакующего квадрокоптера, но получил повреждения. Российский специалист сообщил, что Z-16 потерял связь и получил осколочные повреждения корпуса, но смог самостоятельно вернуться к месту старта.

Дрон ZALA получил специальные камеры с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения во время попытки перехвата.

В компании напомнили, что все дроны специального назначения ZALA оснащают бортовым искусственным интеллектом для поиска и идентификации приоритетных целей.

В январе стало известно, что российские разведывательные беспилотники, которые пытаются перехватывать FPV-дронами, выдерживают близкие подрывы.

В сентябре 2024 года издание Forbes писало, что операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от FPV-перехватчиков.

