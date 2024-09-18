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20:17, 18 сентября 2024Наука и техника

Российские дроны-разведчики защитили от FPV-перехватчиков

Forbes: ВС России защищают дроны-разведчики от перехвата камуфляжной раскраской

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от FPV-дронов, которые используют для перехвата. Об этом пишет Forbes.

В зоне проведения спецоперации начали активно применять FPV-дроны для борьбы с разведывательными беспилотниками. Маневренные аппараты незаметно подлетают к дронам-разведчикам, камеры которых направлены вниз, и сбивают их.

Российские операторы начали применять камуфляжную раскраску для снижения заметности беспилотников. «Дроны Zala, в частности, имеют пестрые зеленые и коричневые крылья, современную версию старого "песка и шпината", которые эффектно сочетаются с пестротой полей внизу и могут затруднить их отслеживание перехватчиками», — пишет автор.

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Также в зоне СВО применяют дроны с «деформирующим» камуфляжем, который состоит из различных треугольников. Такая схема окраски мешает определить форму цели и выбрать оптимальную точку для ее поражения.

Ранее стало известно, что российская компания Nova-Labs провела испытания дрона для перехвата беспилотных аппаратов противника. Перехватчик оснащен машинным зрением, которое позволяет аппарату самостоятельно захватывать и сопровождать дрон противника.

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      Даниил Иринин
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