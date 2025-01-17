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19:29, 17 января 2025Наука и техника

Живучесть российских разведывательных БПЛА оценили

Российские разведывательные БПЛА выдержали попадания FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые пытаются перехватывать FPV-дронами, выдерживают близкие подрывы. Живучесть дронов оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на кадры, демонстрирующие работу беспилотников после попытки перехвата. В частности, были замечены дроны ZALA 421-16 и Supercam S350 с заплатками, которыми прикрыли повреждения от близких разрывов FPV-перехватчиков.

В зоне СВО активно используют маневренные FPV-дроны для перехвата больших разведывательных аппаратов. БПЛА с легкими боевыми частями используют в качестве альтернативы дорогим зенитным ракетам.

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В сентябре 2024 года стало известно, что операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от FPV-перехватчиков. Камуфляж маскирует дрон на фоне земли и затрудняет визуальную идентификацию.

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