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13:34, 13 мая 2025Наука и техника

«Калашников» рассказал о «неубиваемом» беспилотнике

«Калашников»: Беспилотник СКАТ смог приземлиться после обстрела
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский разведывательный беспилотник СКАТ 350М смог приземлиться после сквозных пробитий. О возможностях «неубиваемого» дрона рассказал концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн получил отзыв с фотографиями от расчета беспилотника СКАТ, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. На снимках видны последствия обстрела аппарата, которые не помешали ему вернуться к точке старта.

Бойцы отметили, что система СКАТа, которая позволяет совершить маневр уклонения при попытке перехвата, несколько раз спасала аппарат.

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«Хотим выразить отдельную благодарность за эту шикарную разработку уворотов! Сегодня пережили четыре нападения, и впервые за две недели работы с этими консолями нас умудрились задеть: очевидно, стреляли из автомата с земли. Противник явно прилагал немалые усилия, чтобы "посадить" наш БЛА, но ему это не удалось: даже в таком состоянии беспилотник вернулся домой!» — рассказали операторы дрона.

В марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Аппараты оснастили камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на уклонение при попытке перехвата.

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