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14:44, 24 ноября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы перехватили замаскированный под птицу БПЛА в ДНР и попали на видео

В ДНР росгвардейцы перехватили беспилотник ВСУ, замаскированный под орла

Сотрудники Росгвардии перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный под птицу, на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе и предоставили оперативное видео.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в виде орла был обнаружен росгвардейцами при взаимодействии с военной контрразведкой во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий в одном из районов ДНР. С помощью специальных средств подавления сигнала сотрудники смогли посадить беспилотник.

Найденный БПЛА был оснащен встроенной камерой видеонаблюдения. Саперы осмотрели его и передали для дальнейшего изучения компетентным органам.

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      Олеся Мицкевич
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