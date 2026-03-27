18:11, 27 марта 2026Мир

КСИР: Иран уничтожил ряд самолетов-заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Иран уничтожил ряд самолетов-заправщиков на авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии, где размещены американские военные. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает ТАСС.

«Уничтожены несколько самолетов-заправщиков логистического флота», — говорится в заявлении пресс-службы.

В КСИР отметили, что данные самолеты поддерживают террористическую армию США на базе в Эль-Хардже.

Ранее Иран нанес удар по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве. Уточняется, что нападение было совершено с помощью дронов армии Исламской Республики Иран.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

