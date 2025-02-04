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13:56, 4 февраля 2025Экономика

В Москве резко подорожал один тип помещений

Риелтор Сырцов: Кладовки в новостройках Москвы подорожали на 21 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года кладовки в новостройках Москвы резко подорожали — средняя стоимость помещений увеличилась на 20,9 процента за год, до 1,12 миллиона рублей. Такие данные привел управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.ru».

При этом предложение этого типа недвижимости в старых границах столицы сократилось на 1,3 процента — сейчас на первичном рынке продают 9043 кладовых. «По подсчетам аналитиков "Метриум", покупатели новостроек Старой Москвы в 2024 году приобрели по договорам долевого участия 10,38 тысячи кладовых. Этот результат на 11,3 процента больше, чем в 2023 году», — рассказал риелтор.

Повышенный интерес россиян к кладовым связан с отсутствием балконов в большинстве новых жилых комплексов. Кроме того, площадь некоторых квартир не позволяет обустроить полноценную гардеробную, зато это можно сделать в отапливаемых кладовых.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать или арендовать кладовки на фоне уменьшения площади квартир. Чаще всего россияне сдают на хранение мебель и технику на время ремонта, книги, игрушки и сезонные вещи. Средний срок аренды составляет пять месяцев.

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